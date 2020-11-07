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Aranan suçlular jandarmadan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 19:36 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde en çok suç işlenen ilçe ve bölgelerin analizi yapılarak nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması ve asayiş uygulamaları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ekim ayı içerisinde araması bulunan 871 kişi yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekim ayı içerisinde aralarında Menemen ilçesinde kılık değiştirerek 10 yıldır firari olan ve kasten adam öldürme suçundan aranan A.İ.G., başkalarına ait kredi ve banka kartlarını kullanan V.G., Karaburun ilçesinde yağma suçundan aranan V.I., Menderes ilçesinde dolandırıcılık suçundan araması bulunan İ.M.Ç., cinsel taciz suçundan araması bulunan M.F., Beydağ ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan S.Y., Selçuk ilçesinde resmi belgede sahtecilik suçundan aranan V.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 871 şahıs yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde en çok suç işlenen ilçe ve bölgelerin analizi yapılarak nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması ve asayiş uygulamaları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ekim ayı içerisinde araması bulunan 871 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekim ayı içerisinde aralarında Menemen ilçesinde kılık değiştirerek 10 yıldır firari olan ve kasten adam öldürme suçundan aranan A.İ.G., başkalarına ait kredi ve banka kartlarını kullanan V.G., Karaburun ilçesinde yağma suçundan aranan V.I., Menderes ilçesinde dolandırıcılık suçundan araması bulunan İ.M.Ç., cinsel taciz suçundan araması bulunan M.F., Beydağ ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan S.Y., Selçuk ilçesinde resmi belgede sahtecilik suçundan aranan V.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 871 şahıs yakalandı.

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