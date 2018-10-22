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Aranan şüpheli 11 kişiyi bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 22:12 | Son Güncelleme

Kadıköy'de, "kasten yaralama", "hırsızlık" ve "tehdit" suçlarından aranan zanlı, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iş yerindekileri ve kendisini durdurmaya çalışan kişileri bıçakla yaraladı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de çeşitli suçlardan aranan şüphelinin bıçakla yaraladığı 11 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahrayı Cedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kasap dükkanına gelen Ali K. (30) aralarında husumet bulunduğu belirtilen iş yerinin çalışanlarına bıçakla saldırdı.

Çalışanları bıçaklayan Ali K, kendisini durdurmaya çalışanları da bıçaklayarak kaçtı.

Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle Tuğba Ablak ile Mehmet Yeten ağır yaralanırken, Mehmet Emin Parlak, Ahmet Yeten, Ali Önder, Şefik Pilta, Murat Yıldız, İbrahim Yıldız, Abdullah Özer ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Ali K'yi D-100 Karayolu katılımında ayağı kırık halde yakaladı.

Gözaltına alınan Ali K. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ali K'nin olayı gerçekleştirdiği iş yerinin sahipleriyle aralarında husumet olduğunu ve Afyon Cezaevi'nden firar ederek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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