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Aranan şüpheli ateş açtı: 2 asker yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde hakkında arama kararı bulunan Abdullah Özer, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Aksu ilçesinde hakkında arama kararı bulunan Abdullah Özer, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. 2 uzman çavuş yaralanırken, vurulan Özer ise yaşamını yitirdi. Olay, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesinde meydana geldi. İlçede daha önce bir astsubayı tüfekle yaralama suçundan aranan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Jandarmayı fark eden şüpheli, ormanlık alana kaçtı. Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine Abdullah Özer, vurularak öldü. Yaralı askerler Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi getirildi. Askerler, ilk müdahalelerinin ardından ameliyata alındı. Abdullah Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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