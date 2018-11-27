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Aranan şüpheli ateş açtı: 2 asker yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

DAHA ÖNCE DE 2 ASKERİ YARALAMIŞ Antalya Valiliği'nce arama kararı nedeniyle yakalanması için Aksu ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açan, 2 uzman çavuşu yaralayan ve çıkan çatışmada vurularak, öldürülen Abdullah Özer (38) ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; Karaöz Mahallesi'nde oturan Özer'in 'kolluk kuvvetlerine direnme', 'evden hırsızlık', 'kasten yangın çıkarma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarının yanı sıra 14 Mayıs 2017'de Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Çetin ile 6 Temmuz 2018'de aynı karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Menderes Uzuntepe'yi yaralama suçlarından arandığı kaydedildi.

Aranan şüpheli ateş açtı: 2 asker yaralı (2)

DAHA ÖNCE DE 2 ASKERİ YARALAMIŞ
Antalya Valiliği'nce arama kararı nedeniyle yakalanması için Aksu ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açan, 2 uzman çavuşu yaralayan ve çıkan çatışmada vurularak, öldürülen Abdullah Özer (38) ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; Karaöz Mahallesi'nde oturan Özer'in 'kolluk kuvvetlerine direnme', 'evden hırsızlık', 'kasten yangın çıkarma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarının yanı sıra 14 Mayıs 2017'de Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Çetin ile 6 Temmuz 2018'de aynı karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Menderes Uzuntepe'yi yaralama suçlarından arandığı kaydedildi.
MAĞARADA YAŞIYORMUŞ
Abdullah Özer'in Yeşilkaraman Mahallesi'nde dağlık ve ormanlık bölgede olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Abdullah Özer, işlemiş olduğu suçlardan dolayı yakalanmamak için elinde otomatik av tüfeğiyle, arazide veya yağışlı havalarda mağaralarda, vatandaşların yaylada bulunan evlerine girerek temin ettiği yiyecek ile yaklaşık 1,5 yıldır dağlarda eşkıya tarzı yaşamı sürdürmektedir. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bugün saat 08.30'da operasyon başlatmıştır. Operasyonda, saat 12.30 sıralarında şüpheli Abdullah Özer, içinde bulunduğu mağaradan kendisini yakalamak üzere arama yapan ekiplere av tüfeği ile ateş açmıştır. Çıkan çatışmada Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Kaba omuz ve sağ kulak kısmından, Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Güngör ise yüz bölgesinden vurularak yaralanmıştır. Hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken, Abdullah Özer olay yerinde vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Yaralı askerler Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle olay yerinden alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir."

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