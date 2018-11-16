Aranan şüpheli, kaçırdığı kişiyle birlikte Siirt'te yakalandı

SİİRT, (DHA)- BATMAN'da hakkında yakalama ve arama kararı bulunan N.Ç., kaçırdığı M.Ö. isimli kişi ile birlikte Siirt'te jandarma tarafından yakalandı.

Siirt merkez ilçesi Doğan Mahallesi mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ihbar üzerine, hakkında yakalama ve arama kararı bulunan N.Ç. ile kaçırdığı M.Ö. isimli kişiyi yakaladı. M.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, N.Ç. ise tutuklandı. Olayla ilgili Siirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Batman İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 2014/3602 sayılı yakalama emri ile 'yakalama' ve 'zorla alıkoyma/kaçırılma' suçundan aranan N.Ç. isimli şahsın yakalanması amacıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli N.Ç., mağdur M.Ö. ile birlikte, Siirt eski karayolu üzerinden Siirt il merkezine gelecekleri bilgisinin alınması üzerine, Siirt il merkez ilçesi Doğan Mahallesi mevkisinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalanmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek, alınan talimat ile zorla kaçırılan ve alıkonan M.Ö. isimli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış, şüpheli N.Ç. ise kesinleşmiş hapis cezasına istinaden tutuklanarak, Siirt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzen ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için millettin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."

