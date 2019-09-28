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Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan K.K.

Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan K.K. (30), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'cinsel taciz' ve 'görevli memura direnme' suçlarından arama kararı bulunan K.K.'nin ilçede bulunduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. K.K.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden K.K., Antalya Caddesi'nde kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacayla K.K., yakalandı. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen K.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
K.K.'nin yakalanma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Polisin, şüpheliyi yakalayıp yere yatırmasıyla başlayan görüntülerde önce vatandaşların ne olduğunu anlamadığı için caddede yürüdüğü görülüyor. Bir süre sonra vatandaşların yerde yatanın aranan bir kişi olduğunu anlamasıyla polise yardım etmeye çalıştığı ve gelen ekip otosuna şüphelinin bindirildiği görülüyor.

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Aranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandıAranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandıAranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandıAranan şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı

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