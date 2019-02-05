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Aranan şüpheli pastanede yakalandı, polise tepki gösteren arkadaşları da gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

ADANA'da, sivil polis ekipleri; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'uyuşturucu satışı', 'nitelikli yağma' ve 'cinsel taciz' suçlarından aranan Faruk E.'yi (46) müşteri gibi geldikleri pastanede yakaladı.

Aranan şüpheli pastanede yakalandı, polise tepki gösteren arkadaşları da gözaltında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, sivil polis ekipleri; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'uyuşturucu satışı', 'nitelikli yağma' ve 'cinsel taciz' suçlarından aranan Faruk E.'yi (46) müşteri gibi geldikleri pastanede yakaladı. Faruk E.'yi emniyete götürmek isteyen polislere tepki gösteren 4 arkadaşı da gözaltına alındı.
Olay, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iddiaya göre, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'uyuşturucu satışı', 'nitelikli yağma' ve 'cinsel taciz' suçlarından hakkında arama kararı bulunan Faruk E.'nin, arkadaşlarıyla birlikte pastanede olduğu ihbarını aldı. Pastaneye müşteri gibi davranarak, giren sivil polisler, Faruk E.'nin içeride olduğunu görünce dışarıdaki ekiplere çevreyi ablukaya aldırdı. Olay yerine de çok sayıda sivil ve üniformalı ekipler sevk edildi. Bir süre sonra içeri giren üniformalı polisler, Faruk E.'yi gözaltına almak istedi. Bu sırada Faruk E.'nin yanında bulunan arkadaşları ise ekiplere tepki gösterdi. Polis, kendilerine direnen kişilere copla müdahale etti. Faruk E. ve yanındaki 4 arkadaşı, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aranan şüpheli pastanede yakalandı, polise tepki gösteren arkadaşları da gözaltındaAranan şüpheli pastanede yakalandı, polise tepki gösteren arkadaşları da gözaltındaAranan şüpheli pastanede yakalandı, polise tepki gösteren arkadaşları da gözaltındaAranan şüpheli pastanede yakalandı, polise tepki gösteren arkadaşları da gözaltında

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