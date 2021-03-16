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  4. Aranan şüpheli, polise ateşle karşılık verdi

Aranan şüpheli, polise ateşle karşılık verdi

16.03.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Malatya’da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli şahıs, kendisini almaya gelen polise silahla karşılık verdi.

Malatya’da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli şahıs, kendisini almaya gelen polise silahla karşılık verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı operasyon ile şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Elmasuyu Caddesi’nde oturan ve hakkında ’Kasten adam yaralama’ suçundan yakalama kararı bulunan Emrah B.’yi gözaltına almak için adrese gitti. Şüphelinin, eve giden polis ekiplerinin ’teslim ol’ çağrısına havaya ateş açarak karşılık vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda polis ekipleri de şahsın teslim olması için havaya uyarı ateşi açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda şüpheli şahıs silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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