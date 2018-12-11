 Aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA) Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta 'kasten öldürme' ve 'birden fazla kişiyi tehdit' suçlarından aranan İ.B. yakalandıktan sonra tutuklandı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D400 karayolunda yaptıkları yol uygulamasında saat 02.00 sularında 07 CPH 84 plakalı otomobili durdurarak inceleme yaptı. İncelemede araçtaki İ.B.'nin kendi kimliği haricinde iki sahte kimlik daha taşıdığı belirlendi. Şüphelinin yapılın kimlik kontrolünde Harran'daki adli makamlarca 'birden fazla kişiyi tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından arandığı tespit edildi.

İ.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

