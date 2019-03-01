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ARANAN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan bir kişi Ümraniye'de yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'ten gelen istihbarat doğrultusunda terör örgütü TİKKO adına faaliyet gösteren bir kişinin İstanbul'da yaşadığını bildirdi.

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan bir kişi Ümraniye'de yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'ten gelen istihbarat doğrultusunda terör örgütü TİKKO adına faaliyet gösteren bir kişinin İstanbul'da yaşadığını bildirdi. TEM ekipleri şüpheli C.A.'nın Ümraniye'de yaşadığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda C.A. sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. C.A.'nın yapılan sorgulamasında 3 arşiv kaydı bulundu ve UYAP sorgulamasında Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında arama kararı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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