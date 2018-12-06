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Aranan terörist, hücre evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

HAKKINDA yakalama kararı bulunan PKK/PYD'li terörist, örgütün talimatını beklediği hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA) - HAKKINDA yakalama kararı bulunan PKK/PYD'li terörist, örgütün talimatını beklediği hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK/PYD üyesi A.H.Ç. isimli teröristin Gaziantep'te olduğu belirlendi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası terörist A.H.Ç.'nin, örgütün Perilikaya Mahallesi'ndeki bir hücre evinde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Savcılık kararıyla şafak vakti eve özel harekat ve bomba imha ekiplerinin desteğiyle yapılan baskında terörist A.H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde hücre evinde örgütten gelecek talimatı beklediğini itiraf eden A.H.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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