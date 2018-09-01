Aranan teröristin annesine yazdığı mektup bulundu

Mektuplarda teröristin, annesine acil olarak yiyecek, içecek, erzak, ağırı kesici ve antibiyotik ilaç göndermesini istediği ortaya çıktı.

Yapılan detaylı incelemede mektupları Tunç'un aranan terörist listesinde gri kategoride yer alan oğlu "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç'un yazdığı belirlendi.

Tutuklanan Tunç'un evinde yapılan aramalarda ise mektuplar ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Şehriban Tunç'un, İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan Çelikhan nüfusuna kayıtlı "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç'un (34) annesi olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Şehriban Tunç'un evinde, oğlu olduğu tespit edilen ve İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç'un yazdığı mektup bulundu.

Teröristin annesine yazdığı mektuplarda, ayrıca Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil'e gideceğini ve orada örgütün sözde üst yönetiminde yer almaya çalışacağını belirttiği öğrenildi.

Öte yandan anne Tunç'un terör örgütü PKK'ya para topladığı da iddia edildi.

- Olay

Adıyaman'da 15 Ağustos'ta bir mermer ocağı şantiyesini ateşe veren terör örgütü PKK/KCK üyeleri, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenlemiş, olayda bir uzman çavuş yaralanmıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatılmış, "terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Özdemir, Yuka ve Şehriban Tunç'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

20 Temmuz 2016'da ise Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, kent kırsalındaki teröristlerin fotoğraflarını paylaşarak vatandaşlardan ihbarda bulunmalarını istemişti. Paylaşılan fotoğrafta Adıyaman Çelikhan doğumlu (Zülfikar) kod adlı Yusuf Tunç da yer almıştı. Teröristi ihbar edenleri Adıyaman Valiliği tarafından ödül verileceği duyurulmuştu.

