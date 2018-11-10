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Aranan TKP/ML TİKKO üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:26 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, terör örgütü TKP/ML TİKKO üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin Ergen, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan sahte pasaportla yurdışına kaçmak isterken yakalanıp, gözaltanı alındı.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, terör örgütü TKP/ML TİKKO üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin Ergen, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan sahte pasaportla yurdışına kaçmak isterken yakalanıp, gözaltanı alındı.
Yasaşdığı sol terör örgütü TKP/ML TİKKO üyesi ve 2010 -2014 yılları arasında Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı bölgesinde, örgütün dağ kadrosu içinde silahla faaliyet yürütmek suçundan aranan Hüseyin Ergen, Ankara Esenboğa Havaliman'ında sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. Gözaltına alındıktan sora gerçek kimliği ortaya çıkan Hüseyin Ergen, daha sonra Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyette yapılan sorgulamadan sonra adliyeye sevk edilen Ergen, yasadışı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün dağ kadrosu içinde yeralmaktan dolayı tutuklanarak Tunceli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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