Aranan zanlı jandarmadan kaçamadı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, terör örgütü propagandası ile farklı suçlardan hakkında arama kararı bulunan S.E., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. İkinci kattaki evinin balkonundan atlayarak, kaçmak isterken yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi Liman Caddesi'nde yaşanan bir motosiklet hırsızlığı olayının ardından yaptığı araştırmada şüphelinin, 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan S.E. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, operasyon için, dün akşam S.E.'nin Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evinin çevresinde önlem aldı. Ancak S.E., ikinci kattaki evinden, jandarma ekiplerinin geldiğini fark etti. S.E., eline aldığı av tüfeği ile binanın arka tarafındaki balkondan atlayarak kaçmaya istedi. Burada da jandarma olduğunu görünce binanın ön cephesindeki balkondan atladı. Elindeki tüfeği düşüren S.E., jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüpheliyle birlikte av tüfeği ve bu av tüfeğine ait fişekler, 1 bıçak ve cüzdan içerinden peçeteye sarılı 3 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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