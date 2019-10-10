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Aranan zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

Denizli'de, hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, ormanlık alanda kadın kıyafetiyle bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, çok sayıda suçtan aranan zanlı, ormanlık alanda kadın kıyafetiyle saklandığı barakada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralama, cinsel taciz ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlara karışan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan G'nin (35), Honaz ilçesindeki ormanlık alanda bir barakada saklandığını tespit etti.

Ekipler, 5 yıldır aranan Erkan G'yi etek ve eşarp giymiş şekilde barakada buldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, basın mensuplarına "Cinayet işledim, 2 adam öldürdüm. Kesinlikle kadın kıyafeti giymedim. Bunların hepsi yalan. 2 yıl ormanda saklandım." dedi.

Erkan G, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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aranan zanlı eşarp Etek Jandarma uyuşturucu ticareti yaralama

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