Aranan zanlılar operasyon ile yakalandı

Bursa’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Kentte denetim yapan polis ekipleri, gece vakti silahlı yağma suçundan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın İ. (27) ve yağma suçunda 5 yıl hapis cezası alan Engin A. (21) ile uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ali O.’yu (39), yakaladı.

Şüphelilerin Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

