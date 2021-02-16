Aranılan uyuşturucu satıcısı polisin dikkatiyle yakalandı

Hatay’da uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin şüpheli şahıslar üzerinde yapmış olduğu şok uygulama esnasında Altınçay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde K.D. isimli şahsın durumundan şüphelendi. Durdurulan K.D.’nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı ve yapılan araştırmada şahsın 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı.

Şüpheli K.D. gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

