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Aranırken cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

  KÜÇÜKÇEKMECE'de kayboluşundan 3 gün sonra cesedi bulunan zihinsel engelli 10 yaşındaki Ali Atabey, toprağa verildi.

Aranırken cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de kayboluşundan 3 gün sonra cesedi bulunan zihinsel engelli 10 yaşındaki Ali Atabey, toprağa verildi.

Halkalı'da Zeynebiye camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Ali Atabey'in ailesi, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze'de Atabeyin annesi Yıldız Atabey ve babası Erdal Atabey gözyaşı döktü. Cami avlusunda taziyeleri Ali Atabey’in dedesi Zaman Kaçan ile babası Erdal Atabey kabul etti. Atabey için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Ali Atabey'in cenazesi daha sonra Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

Aranırken cesedi bulunan çocuk toprağa verildiAranırken cesedi bulunan çocuk toprağa verildiAranırken cesedi bulunan çocuk toprağa verildiAranırken cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

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