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Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 04:32 | Son Güncelleme

Çeşitli suçlardan hakkında 3 ayrı arama kararı bulunan E.K. çıktığı tatilde yakalanmamak için ortağının kimliğini kullandı. Eşi ile birlikte Bodrum Gümbet'te bir otele gelen E.K., kimliğini kullandığı ortağı da 'aranan şahıs' çıkınca yakayı ele verdi.

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Özel ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 3 kaydı bulunan bir şahıs, eşi ile birlikte İstanbul’dan Gümbet Mahallesi’ndeki bir otele tatile geldi. Şahıs, aranması olduğu için otele giriş yaparken ortağının kimliğini kullandı.

ORTAĞI DA ARANIYORMUŞ

Ortağı da aranan şahıs çıkınca ihbarı alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele gitti. Şahıs, otelde polisin yaptığı kontrolde yine aranması olan ortağı K.D.’nin kimliğini beyan etti. Şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri, birkaç soru daha sorunca gerçeği itiraf etti. Şahsın gerçek kimliğinin E.K. olduğu, kimliğini kullandığı ortağı K.D.’nin aranan şahıs olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınıp ifadesi alınan E.K.’ya, ‘Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.

(İHA)

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bodrum gümbet yakalama kararı sahte kimlik

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