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Aranıyordu, cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

 UŞAK'ın Banaz ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Yalçın'ın (72), cesedi bulundu.

Aranıyordu, cesedi bulundu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Yalçın'ın (72), cesedi bulundu.
Banaz'da yaşayan Ramazan Yalçın, 3 gün önce yakınlarıyla birlikte Öksüz köyünden Banaz ilçe merkezine gitti. Daha sonra köye döneceğini söyleyerek yakınlarının yanından ayrılan Yalçın, kayıplara karıştı. Yakınları kendisine ulaşamayınca meraklanıp güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp başvurusuyla aranan Yalçın'ın, bu sabah, Şehitler Mahallesi'ndeki çalılıklar arasında cesedi bulundu. Olay yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı. Yalçın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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