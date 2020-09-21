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Aranması olan 79 suçlu korona virüs denetimlerinde yakandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan korona virüs denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranması olan 79 kişi yakalandı.Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sürdürülüyor.

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan korona virüs denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranması olan 79 kişi yakalandı.
Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda kent genelinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 572 iş yeri kontrol edilirken, 32 bin 284 kişinin de kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Denetimlerde karantina ihlali yaptığı belirlenen 28 şahsa, maske takma zorunluğunu ihlal eden 424 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 65 şahsa ve korona virüs önlemlerine ihlal eden 11 iş yerinde 528 adet idari para cezası uygulandı.

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