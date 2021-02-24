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Aranması olan şahıs, gözaltına alınmamak için denize atladı

24.02.2021 22:31 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Balçova ilçesinde polis tarafından aranması olan şahıs, gözaltına alınmamak için denize atladı.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis tarafından aranması olan şahıs, gözaltına alınmamak için denize atladı. Şüpheli, polis tarafından denizden çıkartılarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sıralarında Engelliler Parkı Kent Ormanı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre Sefa Ş. isimli bir kişi, sahilde oturan vatandaşlara rahatsızlık verince durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine sahile gelen polis ekipleri, Sefa Ş.’ye kimlik sorgusu yaptı. Sorgulamada şüphelinin aranması olduğu ortaya çıkınca, Sefa Ş., polise teslim olmamak için kendini denize attı. İkna edilmeye çalışılan şüpheli, denizden çıkmayınca durum Deniz Polisi’ne bildirildi. Bölgeye ulaşan Deniz Polisi ekipleri de, Sefa Ş.’yi denizden çıkması için ikna etmeye çalıştı.

Polis ekipleri denize girdi
Öte yandan şüpheli Sefa Ş.’nin tüm ikna çabalarına rağmen direnerek denizden çıkmaması üzerine hem deniz polisi hem de Balçova Emniyet Amirliği ekipleri, denize girdi. Sefa Ş., polis ekipleri tarafından ikna edilerek karaya çıkarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Sefa ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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