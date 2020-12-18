Arap Baharı Onuncu Yılında Vaatlerini Hala Yerine Getiremedi

Arap Baharı devrimleri 10 yıl önce Ortadoğu rejimlerini sarstı ve bir zamanlar değişime karşı dayanıklı olduğu düşünülen bir dizi uzun soluklu lideri devirdi. Ancak uzmanlar, hareketin daha fazla siyasi nüfuz elde etme hedefine ulaşamadığını söylüyor. 10 yıl sonra bugün, yeni bir siyasi düzen ortaya çıkmış değil.

Arap Baharı’nın büyük protestoları 10 yıl önce Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'de iktidarları silip süpürdü. Suriye gibi bazı ülkelerde, yabancı güçleri çeken kanlı iç savaşlar başladı.

Ürdün'ün eski Dışişleri Bakanı Mervan Muaşer, Arap Baharı'ndan on yıl sonra, Arap dünyasında hala çok az iyi yönetim olduğu görüşünde; çünkü liderler halkın daha fazla hak ve hukukun üstünlüğü taleplerini karşılayamıyor.

Arap dünyasının şu ana kadar eski düzenin öldüğünü kabul etmeyi büyük ölçüde reddettiğini söyleyen Muaşer, "Kullandıkları eski araçlar, mali kaynaklarla ödüllendirme ve güvenlik hizmetleriyle cezalandırma yöntemi çöküyor. Bu araçların, himayeden üretkenliğe geçerek kapsayıcı karar alma süreci ile değiştirilmesi gerekiyor. Bu değişim insanları hayatın karmaşıklığıyla başa çıkmaya hazırlayan eğitim sistemleri ile Arap dünyasının çeşitliliğine saygı duyarak ve bunun zayıflık değil güç kaynağı olması gerektiğini anlayarak, çoğulculuğu besleyerek olmalı" diyor.