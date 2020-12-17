Arap Baharı'nın 10 yılında 10 ülkenin hikâyesi: Ekmek, özgürlük ve onur kavgasından geriye ne kaldı?

Tunus'ta 17 Aralık'ta kendini yakan Muhammed Buazizi'nin bedeninden ateş alan 'Arap Baharı' kavurucu 10 yaz ve dondurucu 10 kıştan geçti. Süreç mücadelenin nasıl verilemeyeceğine dair kitaplar dolusu dersler bıraktı ama slogandaki üç hedeften geriye kalan kâbus ve hayalkırıklığı. Büyük Orta Doğu demokrasi hayallerine kavuşamazken, 10 yıl içinde milyonlarca insanın evsiz bırakıldığı, gazetecilerin daha çok hapsedildiği, işsizliğin kronikleştiği, yoksulluğun arttığı, gösterilerde öne çıkmalarına karşın kadının statüsünün gerilediği bir tablo oluştu. İsyan korku duvarlarını yıktı ama alternatifsizlik ya da öne çıkan alternatifin eskiyi aratan icraatları yüzünden statüko bütün despotik formlarıyla geri döndü. Korkuyu yıkan cesaret statükoya mazeretler sunan yeni korkular üretti. Göstergeler iç karartıcı. Bütün bu tablo içinde Tunus'ta iktidarın kansız el değiştirmesi sayesinde göreceli bir başarı hikâyesi teselli olarak bir kenarda duruyor. Tunus: Taşlar yerine oturmadı, ortak değerler üretilemedi 17 Aralık 2010'da başlayan gösteriler şiddete evrilmeden Zeynel Abidin Bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de koltuktan inmesi Tunus'a demokratik geçişi sağlayan tek ülke olma payesini kazandırdı.

Müslüman Kardeşler'in Tunus uzantısı Nahda hareketinin cumhurbaşkanlığını solcu Munsif Marzuki'ye bırakıp, Cumhuriyet İçin Kongre ile Emek ve Özgürlük Bloku ile koalisyon kurması 'karşı devrim' senaryolarını önledi. Nahda lideri Raşid el Gannuşi ve Marzuki 'başarılı tavizleri' dolayısıyla 2012'de Chatham House Ödülü'nü aldı. Fakat sihir bundan sonra bozuldu. Nahda ekonomide çözüm üretemezken, tecrübesiz kadrolarla hizmetler geriledi. Nahda'nın 'kısmi laiklik' anlayışıyla İslamcı gündemini anayasaya aktarma çabası ciddi bir dirençle karşılaştı. Ensar el Şeria gibi selefi örgütlerin hortlaması ve muhalif liderlere suikastlar, ülkenin laik karakterinde korkuları diriltti. Sokakta yükselen baskılar karşısında Nahda iki başbakan eskittikten sonra 2014'te yetkiyi teknokratlara bıraktı. Siyasal İslamcı alternatif 27 Ekim 2014'teki seçimde Nida Tunus'a yenildi. 2011'de 217 üyeli meclise 89 vekil gönderen Nahda'nın koltuk sayısı 69'a geriledi. Eski Meclis Başkanı Kaid el Sebsi liderliğindeki Nida Tunus, Nahda karşıtı işadamları, sendikacılar, solcu aktivistler ve eski rejim unsurlarından bir çeşniydi.

Bu zafer aynı zamanda kısmen devrik rejimin dönüşüydü. Aralık 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde Sebsi birinci gelirken Nida ile Nahda koalisyon için uzlaştı. Nahda kendisi açısından bu uzlaşmayla istikrara hizmet ediyordu. Nahda İslami çizgiden taviz verildiğini düşünen eski kuşak ile hareketin sistem partilerinden farkını göremeyen genç tabanı arasında sıkıştı. 2011'de iddiayla ortaya çıkan diğer partiler gibi Nahda da erirken iç disiplinini koruyan yegane parti konumunu da koruyor. 2019'daki seçimde Nahda'nın vekil sayısı 52'ye düştü fakat içinden üç parti çıkan Nida'daki bölünmeler sayesinde mecliste yeniden birinci parti oldu. Yine de hükümet kurma şansını bir daha yakalayamadı. Pek çok siyasi kanat açısından temel sorun Nahda'nın beynelmilel Müslüman Kardeşler ağıyla 'cemaat ilişkisi' ile ulusal öncelikler arasında gelgitler yaşıyor olması. Siyasal İslamcılar ile diğerleri arasındaki kan uyuşmazlığı taşların yerine oturmasına engelliyor. Beri taraftan Tunus'un en büyük sorunu siyasetteki aşırı bölünmüşlük. Yüzde 3 seçim barajının olduğu bir sistemde bir partinin tek başına hükümet kurması ya da bir adayın birinci turda ipi göğüslemesi mümkün değil.

Başka bir mesele, 2015 anayasası tek parti ya da tek adam hegemonyasının önünü kesmek için yetkileri parlamento ile devlet başkanı arasında paylaştırıyor. Biraz Nahda'yı hedef alan bu sistem müzakereci-uzlaşmacı bir olgunluğu gerektiriyor. Bunun eksikliği sistemi sıklıkla tıkıyor. 2019'da Sebsi'nin ölümü üzerine düzenlenen üçüncü cumhurbaşkanlığı seçimi de bütün siyasi sınıflar için hezimetti. https://www.youtube.com/watch?v=8b7dK1RxvdY İlk kez aday gösteren Nahda, Abdulfettah Moro ile yarışı yüzde 12,9 oyla üçüncü bitirdi. Bilinen bütün adaylar yüzde 18'le birinci gelen anayasa hukukçusu Kays el Said ile Nida'nın eski kurucularından olup seçim sürecinde yolsuzluktan tutuklanan medya patronu Nebil el Karvi'nin gerisinde kaldı. İkinci turda Nahda dahil pek çok parti, Tunus'un Berlusconi'si olarak anılan Karvi'ye karşı 'poker surat' Said'i destekledi. Pragmatik esnekliğine rağmen Nahda hala pek çok kanat için önlenmesi gereken bir tehlike. Kuşkusuz Mısır ve Libya'da görüldüğü üzere Müslüman Kardeşler yanlısı ve karşıtı bölgesel aktörler de bu kör dövüşünde etkili.

Mısır: Darbeye rıza üreten zemin ve geri dönen despotizm İsyan dalgasında Tunus'u izleyen Mısır, Hüsnü Mübarek'i devirip yönetimi İslamcılara teslim ettikten sonra Abdulfettah el Sisi'nin 'popüler' askeri darbesiyle eskinin de gerisine savruldu. 2012'de eski rejimin adamı Ahmet Şefik'in seçilmesini önlemek için 'devrimci' güçlerin kerhen desteklediği Muhammed Mursi kısa sürede yıprandı. Yasaların şeriata uygunluğunu arayan tartışmalı anayasa taslağını olağanüstü yetki kullanarak geçirmesi, artan elektrik-su kesintileri, petrol istasyonlarında uzayan kuyruklar, işsizlik, yargı ve medyayı ele geçirme girişimleri, adı şiddetle anılan isimlerin üst düzey görevlere atanması, İslamcı militanizmin hortlaması, Kıptilere yönelik saldırılar, hakaret davalarıyla gazetecileri susturma girişimleri Mursi'ye karşı cepheyi hızla büyüttü. Tahrir ehline göre Müslüman Kardeşler devrimi çalmıştı. 11 Şubat 2011'de Mübarek'i indiren kalabalıkların iki-üç misli 2013'te Mursi'yi devirmek için mobilize edildi. İslamcıların en büyük hatası sandığın verdiği meşruiyeti mutlak bir yetki olarak algılamaları ve bir an önce devleti ele geçirme çabasıydı. Eski rejim unsurlarının yönlendirmelerinin de etkisiyle bu tablo darbeye rıza üretilmesini sağladı.

Müslüman Kardeşler için acı olan seçimde oylarını aldıkları liberal ve sol kesimlerin dışında Selefi ortaklarının da darbeyi desteklemesiydi. Mursi'nin istifa çağrılarına direnmesi darbecilerin işini kolaylaştırdı. O zaman en çok vurgulanan şey şuydu: Mursi çıkıp erken seçim tarihi verseydi tarihi ve saati bile belli olan darbe komplosunu bertaraf edebilirdi. Nihayetinde Müslüman Kardeşler, 1979'da Enver Sedat'ın öldürüldüğü suikasttan sonra gördüğü baskının kat kat fazlasına maruz kaldı. Sisi'ye direnen Adeviyye Meydanı'nda yüzlerce sivil ve onlarca güvenlik görevlisi öldü. Kötü koşullarda tutulan Mursi duruşma salonunda yaşamını yitirdi. Müslüman Kardeşler terör örgütü ilan edilirken onbinlerce muhalif tutuklandı. Yargılama süreçlerinde binlerce müebbet ve idam cezası çıktı. İtiraz eden herkesi susturan bir despotizm inşa edildi. Mübarek'i geride bırakan Sisi'ye karşı Eylül 2019'da yolsuzluk iddiaları üzerine patlak veren gösteriler hariç durumu etkileyecek anlamlı itirazlar geliştirilemedi.

Müslüman Kardeşler ve darbe tecrübesinden sonra muhalefete büyük bir yılgınlık çöktü. 2018'de en güçlü rakibin tutuklandığı, diğer adayların havlu attığı seçimi yüzde 97 ile kazanan, 2019'daki anayasa değişikliğiyle 2030'a kadar iktidarda kalmanın yolunu açan Sisi güvenlik ve istikrarın garantörü olarak ABD ve Fransa gibi ülkelerde taltif ediliyor. Suriye: İsyan ettiğine bin pişman bir ülke Suriye'de rejim değişmediği gibi ülke vekâlet savaşları, sayısız radikal İslamcı örgütün palazlanması ve dış müdahaleleri izleyen kanlı bir koridordan çıkamadı. Suriye, bir ülkenin iç dinamiklerinin yanı sıra husumet ve dostluklarıyla örülü dış çerçevesinden bağımsız bir değişim sürecinin sürdürülemeyeceğine dair zengin veriler sunuyor. Yönetime karşı isyanın çok erken bir evrede silahla buluşması, vekâlet savaşının hızlıca şekillenmesi, uluslararası aktörlerin önce dolaylı, sonra doğrudan müdahaleleri Esad yönetiminin yaslandığı toplumsal, siyasal ve kurumsal kolonları korumasına yardımcı oldu. Sistem sarsıldı ama öngörüldüğü ölçüde çözülmedi. Suriye Ulusal Konseyi/Koalisyonu 130 kadar devletin desteğine rağmen alternatif olamazken, ülkenin geleceğine seslenen iki alternatif çıktı: Biri onlarca İslamcı örgütün ortak ülküsü 'şeriat devleti'; diğeri Kürtlerin liderliğindeki 'demokratik özerklik.'

Kürtlerin Afrin, Cezire ve Kobani'de kanton sistemiyle özerklik ilan etmesi pek çok yerel ve bölgesel aktörün çizgisinde sapmalara yol açtı. Türkiye buna yanıt olarak sınır kapılarını o zaman Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) etiketini kullanan örgütlere bıraktı ve silahlı gruplar arasında Kürt karşıtı bir cephe gelişti. 2013'de Lübnan'daki Hizbullah'ın, ardından İran tarafından organize edilen milislerin, 2015'te Rusya'nın devreye girmesiyle dengeler sistem lehine değişti. 2014'te Irak-Suriye sınırlarını kaldırıp petrol, doğalgaz, maden ve su kaynaklarını ele geçiren Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD), Batı-Körfez ortaklığının 'devrim' projesini çalmış oldu. IŞİD'in yükselişi vekâlet savaşında kartların yeniden karılmasına yol açtı. 'Ilımlı muhaliler' için eğit-donat programını bırakan ABD, IŞİD'e karşı savaşta, PKK'li kadroların temelini attığı Halk Koruma Birlikleri'ne (YPG) el verirken, bu tercih Türkiye'yi kışkırttı. Ankara Kobani-Afrin arasında koridor kurulmasını önlemek ve üç sınır kapısını ele geçirirken göz yumduğu IŞİD'e destek suçlamalarından kurtulmak için Fırat Kalkanı Hareketi'ni geliştirip Azez-Cerablus-Bab üçgenine girdi.

Hem ABD destekli 'Kürt koridoru' kaygısı hem de 2015'te düşürülen Rus uçağının getirdiği baskı Ankara'yı Rusya ve İran'la birlikte Astana platformunda buluşmaya itti. Bu ortaklık Doğu Halep, Doğu Guta, Humus, Dera ve Kuneytra cephelerinde silahlı muhalefetin çözülmesine yardımcı olurken, uzlaşmayı reddedenler İdlib'e yığıldı. Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) hakim güç olduğu İdlib, Türkiye'nin koruması altında büyük bir cihatçı havuzuna dönüştü. Türkiye bir taraftan Astana, Soçi ve Moskova mutabakatlarıyla Rusya ile işbirliği yapıp gerilimi düşürme bölgelerinin kurulmasına ortak olurken, diğer taraftan Suriye Milli Ordusu'nu 'organize ederek iki şeyi hedefledi: Suriye devletini sınırlardan uzak tutmak ve Kürtlerin liderliğindeki özerkliği çökertmek. Bu ikili siyaset özünde bütün sınır hattında 35-40 km derinliğinde bir 'karşı koridor' kurgusuna dönüştü. Türkiye Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'e, Barış Pınarı Harekâtı ile Fırat'ın doğusunda Tel Ebyad (Girê Spî) ve Ras'ul Ayn'e (Sere Kaniye) ve M-5'te ilerleyen Suriye ordusuna karşı Bahar Kalkanı Harekâtı ile İdlib'e müdahale etti.

Rusya ile işbirliğinin oluşturduğu son durum şu: 5 Mart Moskova Mutabakatı'na göre Halep ile Lazkiye arasındaki M-4 yolu ulaşıma açılacak, yolun iki yakasında 6'şar km derinliğinde güvenli şerit oluşturulacak ve terör örgütleri elimine edilecek. M-5 civarında Suriye ordusunun kontrolüne geçen yerlerdeki gözlem noktalarından birkaçını çeken Türkiye, M-4 civarını onlarca üs-nokta ile tahkim etti. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda tamamlamak istediği koridor için baskısı sürüyor. https://www.youtube.com/watch?v=kJyWx\_\_6jZY&feature=youtu.be Siyasi düzlemde Cenevre'de oluşturulan anayasa yazım komitesinde çalışmalarda mesafe alınamıyor. Trump döneminde Amerikan siyaseti ise üçayak üzerine oturdu: İran'ın çekilmesi, İsrail'in güvenliği ve siyasi geçişin temini. Bu siyasetin uygulama alanında Fırat'ın doğusunda petrol ve tahıldan Suriye devletini mahrum bırakmak, Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) desteği sürdürmek, Sezar Yaptırımları ile baskıyı artırmak, İsrail'in Suriye'de nokta atışlarına yardımcı olmak var.