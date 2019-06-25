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"Arap Barış Girişimi kırmızı çizgidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: "Arap Barış Girişimi kırmızı çizgidir, yeniden düzenlenmesi mümkün değil"

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail ile Filistin arasında sağlanacak bir anlaşmada Arap Barış Girişimi'nin "kırmızı çizgi" olduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in konuya ilişkin beyanının ardından yaptığı açıklamada, "Arap Barış Girişimi kırmızı çizgidir, yeniden düzenlenmesi mümkün değil." ifadesini kullandı.

Barışın, herhangi bir bedeli olmayacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Mekke zirvesinde ulusal Filistin meselesinin tasfiyesini amaçlayan "Yüzyılın Anlaşması" planının hedeflerini ortaya koyduğunu söyledi.

Ebu Rudeyne, Bahreyn Çalıştayı'nın Gazze'de bir emirlik kurulmasına hazırlık yapmayı, Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını planlamayı ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesini hedeflediğini dile getirdi.

Filistin'in meşruiyetinden geçmeyen planların başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade eden Ebu Rudeyne, Filistin'in çalıştayda adına konuşması için kimseyi görevlendirmediğini hatırlattı.

Ebu Rudeyne, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından temsil edilen Filistin halkı ile Merkez Komitenin kararları dışındakilerin meşru olmadığını kaydetti.

Kushner, Bahreyn'de bugün başlayacak çalıştay öncesi Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasında sağlanacak bir anlaşmanın Arap Birliği ülkelerinin 2002'de kabul ettiği Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacağını söylemişti.

Arap Birliği üyesi ülkeler tarafından 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Girişimi bildirisinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmenin reddedildiği belirtilmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayı, ABD'nin katkılarıyla bugün Manama'da başlıyor.

Çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bu yardımları üstleneceği gibi konuların konuşulması bekleniyor.

"Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkan ve bu planının ekonomi ayağını oluşturan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykot etmeye çağırmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.

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Arap Barış Girişimi Ebu Rudeyne Filistin Kushner

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