HABER

Arap Birliği, Barış Pınarı Harekatı için acil olarak toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 01:01 | Son Güncelleme

Arap Birliği, Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı görüşmek üzere Cumartesi günü acil olarak toplanacak.Kahire merkezli Arap Birliği’nden (AL) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak Cumartesi günü Dışişleri Bakanları düzeyinde acil bir toplantı yapılacağı bildirildi.

Arap Birliği, Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı görüşmek üzere Cumartesi günü acil olarak toplanacak.

Kahire merkezli Arap Birliği’nden (AL) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak Cumartesi günü Dışişleri Bakanları düzeyinde acil bir toplantı yapılacağı bildirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki, yaptığı açıklamada, “Toplantıda Suriye topraklarında devam eden Türk operasyonu tartışılacak" dedi. Zaki, toplantının birkaç Arap ülkesi tarafından desteklenen ve Mısır’dan gelen talebe cevap olarak düzenleneceğini sözlerine ekledi.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştüBakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Albayrak: Hesabını soracağızBakan Albayrak: Hesabını soracağız

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Barış Pınarı Harekatı eleştirilerine Şenol Güneş'ten sert tepki!

Barış Pınarı Harekatı eleştirilerine Şenol Güneş'ten sert tepki!

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

HDP'den 'harekat' açıklaması!

Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek telefonu

Eski başbakanlardan Erdoğan'a telefon!

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

AK Parti'li Bozdağ'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AK Parti'li Bozdağ'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk mesaj!

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan 'harekat' mesajı!

Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.