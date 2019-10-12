Arap Birliği "Barış Pınarı" Olağanüstü Toplantısı sona erdi

KAHİRE (AA) - Dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı ancak Katar ve Somali sonuç bildirisine "çekince" koydu.

Toplantıya başkanlık eden Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın Arap Birliği tarafından "kınandığını" ancak Katar ve Somali’nin sonuç bildirisine çekince koyduğunu söyledi.

Basına kapalı toplantıda Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldığını ifade eden Hakim, katılımcı ülkelerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Arap ülkelerinin Türkiye ile ekonomik, turizm ve askeri konulardaki ilişkilerinin değerlendirilmesi için çalışma başlatılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye ile diplomatik temsilin düşürülmesi konusunun da gündeme getirildiğini kaydetti.

Suriye halkının 2011 yılında başlattığı eylemlere Beşşar Esed yönetiminin silahla müdahale etmesi nedeniyle 2012 yılında üyeliği dondurulan Suriye toplantıya katılmadı.

﻿Türkiye'nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Mısır yönetimi, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

