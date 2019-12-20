KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'in talebi üzerine toplantı düzenlendi.

Açıklamada, Brezilya'nın İsrail Ticari Temsilciliğini Kudüs'te açması kınanarak kararın reddedildiği kaydedildi.

Brezilya'dan önce martta Macaristan, eylülde de Honduras, Batı Kudüs'te ticari temsilcilik açmıştı.

Filistin hükümeti başta olmak üzere pek çok Arap ve Müslüman ülke, İsrail büyükelçilikleri ile ticari ofislerin işgal altındaki Kudüs'te açılmasına tepki gösteriyor.

