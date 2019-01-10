HABER

Arap Birliği daimi temsilciler toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 01:06 | Son Güncelleme

Arap Birliği daimi temsilciler seviyesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Genel Sekreter Yardımcısı Halid el-Habbes başkanlığında daimi temsilciler seviyesinde Mısır’ın başkenti Kahire’deki yerleşkesinde toplandı.

Mısır’ın devlet gazetelerinden El-Ahbar el-Yevm’in konu ile ilgili haberine göre, toplantıda Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve AB ülkeleri dışişleri bakanlarının katılımıyla 4 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak toplantının hazırlıkları değerlendirildi.

Brüksel’de 4 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan toplantıda da 24-25 Şubat tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenmesi planlanan Arap-AB ülkeleri zirvesinin değerlendirilmesi bekleniyor.

İlk kez düzenlenecek olan zirve için ev sahibi Mısır ile koordineli hazırlıklar yapıldığı bildirildi.

Yerel basında Arap Birliği’nin bugünkü toplantısında Suriye’nin üyeliğinin tekrar aktifleştirilmesi konusunun da gündeme getirileceği yer almıştı. Konu ile ilgili Arap Birliği yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

PARTNER13 saatlik yemek!13 saatlik yemek!
Otoyol savaş alanına döndü: Yaralılar var!Otoyol savaş alanına döndü: Yaralılar var!
Ahmet Kaya müzikali seyirciyle buluştuAhmet Kaya müzikali seyirciyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği daimi Temsilciler toplantı

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! 14 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Otoyol savaş alanına döndü: Yaralılar var!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

İzmir'de jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

Jandarma komutanına gözaltı!

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

'Binali Yıldırım koltuğu başkasına bırakacak' diyen Özel'den yeni iddia: Bilal Erdoğan'ın adı geçiyor

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.