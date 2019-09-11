Arap Birliği Dışişleri Bakanlarından Netanyahu'nun seçim vaadine kınama

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını kınadı.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Netanyahu'nun Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin İsrail'e "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasının ardından, Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde olağanüstü toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklaması tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirilerek kınandı.

Bu yaklaşımın barış sürecindeki herhangi bir ilerleme şansını azaltacağı ve tüm temelleri yok edeceği vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu saldırgan açıklamalarının takipçisi olunacağı ve bu tek taraflı politikaya karşı koymak için gerekli tüm yasal önlemlerin alınması için çalışılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "sorumsuz, yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendirilen söz konusu vaatlerin, sonuçları ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu vurgulandı.