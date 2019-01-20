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Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Lübnan'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, zirvede bölge ülkelerine savaşların getirdiği yıkımları, nedenleri ve teşvikçilerini değil yeniden imarı ve kalkınma konularını ele alacaklarını söyledi - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da dünyadaki mültecilerin yarısından fazlasının Arap vatandaşlarından oluştuğunu belirtti

Arap Birliği 4. Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta başladı.

Beyrut'taki Kongreler Merkezi'nde düzenlenen zirve, Suudi Arabistan’ın Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan'ın 3. Arap Birliği Ekonomik Zirvesine ilişkin kararları okumasıyla başladı. Ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, açılış konuşması yaptı.

Avn, konuşmasında, bu zirvenin Arapları bir araya getiren bir fırsat olmasını temenni ettiklerini ancak birtakım engeller nedeniyle koltukların boş olmasından ötürü üzüntü duyduklarını belirtti.

Bölge ülkelerinin savaşlarla sarsıldığını ifade eden Avn, bugünkü zirvede bu savaşların "nedenleri veya teşvikçilerini" tartışmayacaklarını, yeniden imar ve kalkınma konularını ele alacaklarını kaydetti.

Arap ülkelerindeki yeniden imar ve kalkınma projelerini finanse edecek yeni bir bankanın kurulması çağrısında bulunan Avn, Lübnan'daki nüfusun yarısının Suriye ve Filistinli mültecilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Ülkesindeki Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmesi için uluslararası toplumun her türlü çabayı sarf etmesi çağrısında bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, mültecilerin Lübnan'ın ekonomisine ve toplumsal yapısına olumsuz etkisine vurgu yaptı.

İsrail'in 70 yıldan bu yana Filistin ve Arap topraklarına yönelik işgalini sürdürdüğünü belirten Avn, İsrail'in Kudüs'ü başkent olarak duyurma" ve "Yahudi Ulus Devleti yasasını onaylayarak" Birleşmiş Milletlerin kararlarını ihlal konusunda zirveye çıktığını vurguladı.

İsrail'in Filistinlilerin kimliğini ve vatanlarına geri dönüş hakkını ellerinden alma girişimlerinde bulunduğuna da işaret eden Avn, İsrail'in ayrıca Lübnan'a yönelik tehdit ve ihlallerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

- Dünya mültecilerinin yarısından fazlası Arap vatandaşı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da dünyadaki mültecilerin yarısından fazlasının Arap vatandaşlarından oluştuğunu belirtti.

Lübnan'daki Şii Emel Hareketi'nin birkaç gün önce bayrağını yaktığı Libya'nın zirveye katılmamasından dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren Ebu Gayt, bu konuda oluşan krizin aşılması konusunda Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın gereğini yapacağından emin olduğunu ifade etti.

4. Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin 6 yıl aradan sonra gerçekleştirildiğini hatırlatan Ebu Gayt, bu sürede Arap ülkelerinin güvenlik sorunları, siyasi kargaşalar ve insani krizler gibi çeşitli sınavlardan geçtiği ve geçmeye devam ettiğini kaydetti.

Temsil düzeyinin düşük olmasıyla dikkati çeken zirveye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in dışındaki liderler katılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Beyrut Lübnan

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