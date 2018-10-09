Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'tan Avrupa ülkelerine çağrı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa ülkelerine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yaşadığı mali sıkıntının giderilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ebu Gayt, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 3. Bölgesel Forumu'nda konuştu.

Arap Birliğinin Mısır'da 2019'da Arap-Avrupa ortak zirvesi düzenleme hazırlığı içinde olduğunu bilgisini paylaşan Ebu Gayt, bu toplantılarda Akdeniz'in her iki yakasını ilgilendiren konuları görüşmeyi umduklarını kaydetti.

Filistin konusunun çözüme kavuşturulamayan meselelerin başında geldiğini hatırlatan Ebu Gayt, "Avrupalı ortaklarımızı, İsrail işgalini sonlandıracak ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi çözüm sürecinin yeniden canlandırılması ve UNRWA'nın yaşadığı mali sıkıntının giderilmesi için çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

UNRWA'ya geçen yıl 365 milyon dolarlık destekte bulunan ABD yönetimi, bu kuruluşa yönelik mali yardımlarını geçen ay sonunda tamamen durdurma kararı almıştı. ABD'nin kararının ardından UNRWA mali krize girmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

