HABER

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

"(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge) Bu konuda uzlaşı Türk ve Suriyeli taraflara bırakılmalı" - "(Suriye'nin Arap Birliğine tekrar davet edileceği iddiaları) Söz konusu adıma temkinli yaklaşan devletler bulunuyor"

BRÜKSEL (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması düşüncesine ilişkin, "Bu konuda uzlaşı, Türk ve Suriyeli taraflara bırakılmalı." dedi.

Gayt, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Sudan Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması planına değinen Gayt, "Bana göre, bu konuda uzlaşı Türk ve Suriyeli taraflara bırakılmalı. Bu benim şahsi görüşüm." değerlendirmesinde bulundu.

Gayt, Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar davet edileceğine dair iddialara ilişkin, "Bunun için Arap Birliğinin tüm üyelerinin mutabakatı gerekiyor. Söz konusu adıma temkinli yaklaşan devletler bulunuyor." diye konuştu.

- "AB, Arap Birliğinden daha karmaşık"

Mogherini ise bugünkü toplantıda ortak bir bildiri yayımlanmaması hakkında, "Arap Birliği ve AB karmaşık kuruluşlar." diyerek, uzun vadeli ortak politikanın, ortak bildiriden daha önemli olduğuna dikkati çekti.

Bunun üzerine Gayt, Mogherini'nin sözüne müdahalede bulunarak, "AB, Arap Birliğinden daha karmaşık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed ise Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Mısır'da yapılacak AB-Arap Birliği Zirvesi'ne davet edilip edilmeyeceği bir soru üzerine Beşir'in söz konusu zirveye davet edileceğini söyledi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
TBMM Başkanı Yıldırım, James Jones ve Khush Choksy'i kabul ettiTBMM Başkanı Yıldırım, James Jones ve Khush Choksy'i kabul etti
Gürsu Belediyesi’nden okullara bakımGürsu Belediyesi’nden okullara bakım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Arap Birliği Venezuela

En Çok Okunan Haberler

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Arjantinli yıldızı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.