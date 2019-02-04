Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt:

BRÜKSEL (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması düşüncesine ilişkin, "Bu konuda uzlaşı, Türk ve Suriyeli taraflara bırakılmalı." dedi.

Gayt, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Sudan Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması planına değinen Gayt, "Bana göre, bu konuda uzlaşı Türk ve Suriyeli taraflara bırakılmalı. Bu benim şahsi görüşüm." değerlendirmesinde bulundu.

Gayt, Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar davet edileceğine dair iddialara ilişkin, "Bunun için Arap Birliğinin tüm üyelerinin mutabakatı gerekiyor. Söz konusu adıma temkinli yaklaşan devletler bulunuyor." diye konuştu.

- "AB, Arap Birliğinden daha karmaşık"

Mogherini ise bugünkü toplantıda ortak bir bildiri yayımlanmaması hakkında, "Arap Birliği ve AB karmaşık kuruluşlar." diyerek, uzun vadeli ortak politikanın, ortak bildiriden daha önemli olduğuna dikkati çekti.

Bunun üzerine Gayt, Mogherini'nin sözüne müdahalede bulunarak, "AB, Arap Birliğinden daha karmaşık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed ise Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Mısır'da yapılacak AB-Arap Birliği Zirvesi'ne davet edilip edilmeyeceği bir soru üzerine Beşir'in söz konusu zirveye davet edileceğini söyledi.

