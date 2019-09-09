HABER

Arap Birliği Genel Sekreteri Libyalı Bakanla ülkesindeki krizi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 23:16 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Kahire'de bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ülkesindeki güvenlik ve siyasete ilişkin meseleleri değerlendirdi.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Siyala ile Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Libya'da güvenlik ve siyasetle ilgili konuları tartışan ikili ayrıca, "Libyalıların yeniden kapsamlı bir siyasi çözüm sürecine yönelmesine teşvik edilmesi" ile "ülkedeki krizi sona erdirme yollarına" ilişkin meseleleri ele aldı.

Arap Birliği'nin Libya krizi ve Filistin meselesi gibi bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere yarın dışişleri bakanları düzeyinde toplanması bekleniyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya konusunda uluslararası ve bölgesel taraflar arasında bir konferans düzenlenmesi için çalışıyor.

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çektiYeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti
Öğretmenleri değişince okula gitmedilerÖğretmenleri değişince okula gitmediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Libya UMH

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.