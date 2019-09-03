Arap Birliği Genel Sekreteri'nin Irak temasları

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da görüşme sırasında Filistin meselesi başta olmak üzere Suriye, Libya ve Yemen'deki sorunların çözümü için bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme sonrası Ebu Gayt ile ortak basın toplantısı düzenleyen Hekim, şunları söyledi:

"Sayın Genel Sekreter ile Arap bölgesinin durumunu genel olarak ele aldık. Libya'dan başlayarak Sudan, Suriye, Yemen ve (Basra) Körfezi'nin güvenliğini detaylı bir şekilde konuştuk. Körfez bölgesindeki gelişmelerin Irak için çok önemli olduğunu ve bu konudaki net tutumumuzu kendilerine ilettik. Bunun yanında Irak'ın, İran ve ABD arasındaki tansiyonun düşürülmesi için girişimlerinden söz ettik."

Ebu Gayt da görüşmede Arap Birliğinin çalışmaları hakkında Irak tarafına bilgi verildiğini söyledi.

