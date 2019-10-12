Arap Birliği: Harekât işgal ve egemenliğe saldırı

İran Dışişleri Bakanı Zarif de, Adana Mutabakatı’na uyulması çağrısını yineledi.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâta uluslararası tepkiler sürüyor. Arap Birliği, Türkiye’nin askeri harekâtını sert bir şekilde kınadı. Arap Birliği dışişleri bakanları, Mısır’ın çağrısı üzerine Türkiye’nin askeri harekâtını görüşmek üzere Cumartesi günü Kahire'de toplandı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin askeri harekâtını "Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı” olarak nitelendirdi.

Arap Birliği’nin dönem başkanı Irak’ın Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el Hekim de, askeri harekâtın insani krizi tırmandıracağı ve Suriye halkının acılarını artıracağı uyarısında bulundu.

Iraklı Bakan, Türkiye'nin askeri harekâtının "teröristlerin yeniden organize olma kapasitelerini güçlendireceğini” ve dünyanın IŞİD’e karşı verdiği mücadeleyi baltalayacağını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı, Lübnanlı mevkîdaşı Cibran Basil ile birlikte, Suriye’nin Arap Birliği üyeliğine yeniden kabul edilmesini de talep etti.