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Arap Birliği ile Çin enerji ve doğalgazda işbirliğini artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 22:39 | Son Güncelleme

Arap Birliği ile Çin enerji ve doğalgazda işbirliğini artırıyor

KAHİRE (AA) - Arap Birliği ile Çin, karşılıklı çıkar ve tecrübe paylaşımı temelinde enerji ve doğalgaz alanında işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Arap-Çin İşbirliği Konferansı" sonrası yayımlanan ortak bildiride, Arap Birliği ile Çin'in enerji ve doğalgaz alanında işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştığı belirtildi.

Tarafların elektrik enerjisi ile sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji alanlarındaki işbirliğini ilerletmeye yönelik çabaların devamı noktasında kararlılık vurgusu yaptığı aktarılan bildiride, "Enerji verimliliğinde işbirliğini güçlendirme ve bu alanda çalışan küçük ile orta ölçekli kurumların desteklenmesi, enerji güvenliğini artırma ve enerji tüketiminin çevresel etkilerini azaltma konularında anlaşma sağlandı." denildi.

Bildiride ayrıca "Arap ülkelerinin dünya petrol rezervinin yaklaşık yarısına sahip olması ve Çin'in de petrol arama, keşif, nakliye, rafine ve imalat noktasında modern teknolojilere sahip olmasından yola çıkılarak karşılıklı işbirliğini güçlendirmenin önemi vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kahire'de düzenlenen Arap-Çin İşbirliği Konferansı üç gün sürdü.

Arap ülkeleri ile Çin arasında 2016'daki ticaret hacmi 171 milyar dolara ulaştı. Çin, Arap ülkelerine 101 milyar dolar ihracat yaparken, Arap ülkeleri de Çin'e 70 milyar dolar ihracat yaptı.

Arap ülkeleri, Pekin'in ham petrol ithal ettiği en önemli kaynak konumunda.

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Arap Birliği çin Enerji ve gazda işbirliği anlaşması

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