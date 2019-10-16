Arap Birliği kararlarının halk nezdinde karşılığı yok

İSTANBUL (AA) - İHSAN El-FAKİH - Kurulduğu tarihten bu yana Arap dünyasında yaşanan sorunlarla ilgili ortak bir tavır sergileyemeyen ve bu sorunlara çözüm bulamayan Arap Birliği, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik aldığı "düşmanca" tavırla tepki çekti.

Harekatı Türkiye'nin Suriye topraklarında gerçekleştirdiği bir "işgal" ve "saldırı" olarak nitelendiren Arap Birliği kararlarının halk nezdinde karşılığı bulunmuyor. Birliğin kararı Arap halklarının değil sadece bazı ülkelerin düşmanca tavrını yansıtıyor.

Filistin sorunundan, Irak'ın işgaline, Suriye, Yemen ve Libya'ya yönelik dış müdahalelere kadar pek çok sorunun yaşandığı Arap dünyasında ortak bir tavır sergileyemeyen ve 70 yıllık tarihinde bu sorunlara çözüm bulamayan Arap Birliğinin aldığı kararlar bu yüzden önemli bulunmuyor.

Birliğe üye pek çok ülke, Arap Birliğinin saygınlığını kaybettiğini, kararların ülkeler arasındaki nezaket kuralları doğrultusunda alındığını, bunların bir bağlayıcılığının bulunmadığını ve uygulama mekanizmasından da yoksun olduğunu biliyor.