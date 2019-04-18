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"Arap Birliği, Mısır Dışişleri Bakanlığının bir kurumu haline geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:16 | Son Güncelleme

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri: "Arap Birliği, Mısır Dışişleri Bakanlığının bir kurumu haline geldi. Temsilcisi (Selahaddin el-Cemali) Trablus'u ziyaret etmiyor ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile hiç görüşmedi" "UMH askeri çözümden uzak duruyor, yıllar sonra herkes Libya'da askeri çözümün yeri olmadığını anladı. Hafter ise güç konusundaki aç gözlülüğü sebebiyle askeri çözümü siyasi çözüme tercih etti" "Abu Dabi yönetimi Arap devletlerinde demokrasinin yayılmasını önlemek için bir yozlaştırma gayreti içinde" "Hafter'in kullandığı askeri araçlar BAE'den, mühimmatlar ise Mısır üretimi"

TUNUS (AA) - Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Arap Birliği'nin Libya'daki tutumunun taraflı ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sarf ettiği çabanın aksine askeri yönetimden yana olduğunu söyledi.

Meşri, Tunus'taki Libya Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği'nin BM'nin sarf ettiği çabanın aksine askeri yönetimden yana olduğunu ifade ederek, "Arap Birliği, Mısır Dışişleri Bakanlığının bir kurumu haline geldi. Temsilcisi (Selahaddin el-Cemali) Trablus'u ziyaret etmiyor ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile hiç görüşmedi." dedi.

Hafter'in geldiği yere geri dönmesi ve cezalandırılması gerektiğini savunan Meşri, Libya'da "paralel kurumlara son verilmesi, ulusal diyalog konferansının düzenlenmesi, Anayasa'nın oluşturulması ve ardından seçimlere gidilmesi gerektiğini" vurguladı.

Meşri, şunları söyledi:

"Eğer Hafter bunun dışında bir şey istiyorsa onun evine kadar girmeye gücümüz yeter ancak biz savaştan uzak duruyoruz çünkü yıkım istemiyoruz. UMH askeri çözümden uzak duruyor, yıllar sonra herkes Libya'da askeri çözümün yeri olmadığını anladı. Hafter ise güç konusundaki aç gözlülüğü sebebiyle askeri çözümü siyasi çözüme tercih etti."

Hafter'in hastaneleri ve sivil alanları vurarak ve yasaklı silahları kullanarak savaş suçu işlediğini vurgulayan Meşri, "Hafter Trablus'u kolay lokma sandı ancak karşısında Muammer Kaddafi'yi deviren devrimcilerin de desteklediği gerçek ve düzenli bir ordu buldu. Hafter'in güçlerini idare edenler herhangi bir askeri terbiye ve hiyerarşiden geçmemiş ve herhangi bir askeri kurumla ilişkisi olmayan siviller. Bu da onların kanunsuz milisler olduğunun kanıtıdır." diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Orta Doğu'daki müdahalelerine de değinen Meşri, "Abu Dabi yönetimi Arap devletlerinde demokrasinin yayılmasını önlemek için bir yozlaştırma gayreti içinde." değerlendirmesinde bulundu.

"Hafter'in kullandığı askeri araçlar BAE'den, mühimmatlar ise Mısır üretimi." iddiasında bulunan Meşri, "Hafter'in darbe teşebbüsü ile yan yana duran kim varsa o da Hafterle ortaktır." dedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Halid El-Meşri Libya Trablus

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