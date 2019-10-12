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Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, Türkiye’nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak ‘Suriye'nin egemenliğine saldırı’ ifadesini kullandı.

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği, Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Mısır’ın çağrısıyla acil olarak toplandı. Toplantıda, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, harekatla ilgili olarak ‘egemenliğe saldırı’ tanımlamasında bulundu. Toplantıya başkanlık eden Irak Dışişleri Bakanı Ali el-Hakim ise terör örgütü YPG/PKK’ya karşı gerçekleştirilen operasyonu, Arap Birliği adına kınadı ve Arap Birliği’ne Suriye’ye yeniden üye statüsü tanınması çağrısında bulundu.

ARAP BİRLİĞİ'NİN 22 ÜYESİ BULUNUYOR

Amacı Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek olarak belirlenen Arap Birliği, 22 Mart 1945’te Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye tarafından kuruldu. Arap Birliği’nin şu an 22 üyesi bulunuyor. (DHA)

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Arap Birliği Ahmet Ebu Gayt Türkiye fıratın doğusu Barış Pınarı Harekatı

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