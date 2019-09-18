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Arap Birliği Sudan'a desteğe hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 06:30 | Son Güncelleme

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt, Sudan'ın dış borç meselesinin çözülmesi ve terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması konusunda destek olacaklarını açıkladı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt, Sudan'ın dış borç sorunundan kurtulması için yardıma hazır olduklarını belirtti.

Ebu'l Gayt resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Hartum'da, Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah, Başbakan Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu'l Gayt, dış borç meselesinin (45 milyar dolar) çözümünde Hartum hükümetine yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Ebu'l Gayt, "Arap Birliği, proje ve programlarıyla Sudan'a gereken desteği sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri, bu konuda birliğin elinden gelen çabayı göstereceği sözünü verdi.

Sudan Dışişleri Bakanı Abdullah ise Ebu'l Gayt'a Sudan'daki mevcut durum, geçiş dönemindeki düzenlemeler hakkında bilgi verdi, Arap Birliği'nin Sudan ile ilgili meselelerdeki rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Ömer Manis, Ebu'l Gayt'ın Başbakan Hamduk ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede Ebu'l Gayt'ın, Arap Birliği’nin geçici hükümetin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için tüm bölgesel ve uluslararası platformlarda Sudan’ı desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Son olarak Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya gelen Ebu'l Gayt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Arap Birliği'nin Sudan halkı ve liderlerine ülkelerinin dış borçlar sorununun çözülmesi ve terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması konusunda destek olacağını kaydetti.

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt Sudan

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