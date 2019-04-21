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Arap Birliği'nde Filistin halkının hakları vurgulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 22:42 | Son Güncelleme

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın sonuç bildirisi: - "(ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planı) Bu gibi planlar, direnişçi Filistin halkının meşru haklarını vermeden Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlamayacak"

KAHİRE (AA) - Arap Dışişleri Bakanları, Filistin halkının hakkına riayet etmeyen her türlü barış planını reddettiklerini vurguladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın sonuç bildirisinde, Filistin halkının hakkına riayet etmeyen her türlü barış planına karşı olunduğu belirtildi.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına işaret edilerek, "Bu gibi planlar, direnişçi Filistin halkının meşru haklarını vermeden Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlamayacak." denilen bildiride, söz konusu haklar 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması, mültecilerin geri dönmesi, zararların tazmin edilmesi, Arap Barış Girişimi'nin uygulanması ve esirlerin serbest bırakılması olarak sayıldı.

Bildiride ayrıca Filistinli gruplara, ulusal uzlaşıyı bir an önce tesis etme, hükümetin Gazze'de sorumluluğunu üstlenmesini sağlama ve mümkün olan en kısa zamanda seçimler yapma çağrısında bulunuldu.

Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları Filistin'in talebi üzerine Filistin'deki son gelişmeleri ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere toplanmış, toplantıya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katılmıştı.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Filistin mısır

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