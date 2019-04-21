Arap Birliği'nde Filistin halkının hakları vurgulandı

KAHİRE (AA) - Arap Dışişleri Bakanları, Filistin halkının hakkına riayet etmeyen her türlü barış planını reddettiklerini vurguladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın sonuç bildirisinde, Filistin halkının hakkına riayet etmeyen her türlü barış planına karşı olunduğu belirtildi.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına işaret edilerek, "Bu gibi planlar, direnişçi Filistin halkının meşru haklarını vermeden Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlamayacak." denilen bildiride, söz konusu haklar 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması, mültecilerin geri dönmesi, zararların tazmin edilmesi, Arap Barış Girişimi'nin uygulanması ve esirlerin serbest bırakılması olarak sayıldı.

Bildiride ayrıca Filistinli gruplara, ulusal uzlaşıyı bir an önce tesis etme, hükümetin Gazze'de sorumluluğunu üstlenmesini sağlama ve mümkün olan en kısa zamanda seçimler yapma çağrısında bulunuldu.

Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları Filistin'in talebi üzerine Filistin'deki son gelişmeleri ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere toplanmış, toplantıya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katılmıştı.