HABER

Arap Birliğinden, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:56 | Son Güncelleme

Arap Birliği, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin'i internet sayfasındaki "bölgeler ve ülkeler" listesinden çıkarmasını "düşmanca bir tutum" şeklinde nitelendirdi

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin'i internet sayfasındaki "bölgeler ve ülkeler" listesinden çıkarmasını "düşmanca bir tutum" şeklinde değerlendirdi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin söz konusu tutumu Filistin davasını tehdit eden yeni düşmanca tutum ve uygulamalardan biri." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Arap Birliğinin ABD'nin söz konusu tutumuyla uluslararası platformlarda mücadele edeceği vurgulandı.

- İlk tepki FKÖ'den gelmişti

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin pazar günkü haberinde ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin'i internet sayfasındaki "bölgeler ve ülkeler" listesinden çıkardığını duyurmasının ardından ilk tepki Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) gelmişti.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin'i listeden çıkarmasının Washington'un değil, Tel Aviv'in çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

Ureykat açıklamasında, "Gerçeği görmemeye karar vermek, bu gerçeğin varlığını ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez." ifadesini kullanmıştı.

PARTNER 'Seni çok seviyorum güzel adam' 'Seni çok seviyorum güzel adam'
Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralıAtaşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı
AK Parti’li Ünal, üniversiteyi kazanan gençlerle buluştuAK Parti’li Ünal, üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Bölgeler Ülkeler Çıkarmak düşmanca Filistin

En Çok Okunan Haberler

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

Milyonlarca memurun beklediği zam haberi

Milyonlarca memurun beklediği zam haberi

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.