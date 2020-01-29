Arap Birliği'nden ABD'nin sözde barış planına karşı olağanüstü toplantı kararı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Filistin'in Arap Birliğindeki Daimi Temsilcisi Diyab el-Luh, Birlikten, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla bakanlar düzeyinde olağanüstü oturum düzenlenmesini resmi şekilde talep ettiklerini söyledi.

Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü toplantının çok önemli bir zamanda gerçekleştirileceğini ifade eden Luh, bu zamanda Filistin meselesini yok sayan ve iki devletli çözüm meselesini ortadan kaldıran planların tamamı karşısında Arap ülkelerinin birlik içinde duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Luh, bu planların, 1967'de işgal edilen Filistin devletine ait toprakların üzerinde uluslararası sözleşmeler, tüzükler ve kararlarla onaylanmış başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması fırsatını yok etmeye çalıştığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

