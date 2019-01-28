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Arap Birliği'nden "Afrika'daki İsrail yayılmacılığıyla mücadele" çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 22:55 | Son Güncelleme

Arap Birliği'nden "Afrika'daki İsrail yayılmacılığıyla mücadele" çalışması

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Tel Aviv'in Çad ile ilişkilerini yeniden başlatması sonrasında Afrika kıtasındaki İsrail yayılmacılığıyla mücadele yollarını görüştü.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Afrika Kıtasındaki İsrail Planlarıyla Mücadele Özel Komitesi, daimi temsilciler düzeyinde, Suudi Arabistan'ın liderliğinde Kahire'de bir toplantı düzenledi.

Toplantıda yer alan Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, yaptığı açıklamada, Eylül 2017'de kurulan komitenin, çalışmalarını aktifleştirmek, İsrail-Çad ilişkilerinin yeniden başlaması gibi Tel Aviv'in son zamanlarda Afrika kıtasındaki yayılmasıyla mücadelenin takibi çerçevesinde bir araya geldiğini söyledi.

Ebu Ali, toplantının ayrıca komitenin görevleri, Filistin meselesine Arap desteği ile İsrail'in "Filistin meselesi ile Arap-Afrika ilişkilerini hedef alan tüm girişimlerinin reddedilmesi kapsamında gerçekleştiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 20 Ocak'taki Dakar ziyareti çerçevesinde Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'yle gerçekleştirdiği görüşmesinde, 1972'de kopan iki ülke ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi ve bazı iş birliği konularında anlaşmalar imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Arap Birliği israil

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