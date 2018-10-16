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Arap Birliği'nden Avustralya Başbakanı'nın "Kudüs" çıkışına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:50 | Son Güncelleme

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt: "Kudüs işgal edilmiş bir topraktır. Herhangi bir devletin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması bu gerçeği değiştirmez. Şehrin hukuki veya tarihi statüsüne dokunmak, iki devletli çözüm vizyonuna hizmet etmez"

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Tel Aviv'deki Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki açıklamalarının barış sürecine hizmet etmediğini belirtti.

Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya Başbakanı Morrison'un açıklamalarına ilişkin "Talihsiz ve barış sürecine hizmet etmiyor." ifadelerini kullandı.

Morrison'un söz konusu tutumunu gözden geçirmesini ve ülkesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve uluslararası kanunlarla çelişen bir konuma sokan çizgide ilerlememesini umduğunu dile getiren Ebu Gayt, şunları kaydetti:

"Bu adım Avustralya'nın deklare ettiği iki devletli çözüme olan bağlılığıyla çeliştiği gibi Arap ve İslam ülkeleri ile ilişkilerini de kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler."

Açıklamasında Ebu Gayt, "Kudüs işgal edilmiş bir topraktır. Herhangi bir devletin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması bu gerçeği değiştirmez. Şehrin hukuki veya tarihi statüsüne dokunmak, iki devletli çözüm vizyonuna hizmet etmez." ifadelerine yer verdi.

Ebu Gayt ayrıca Avustralya'yı, Filistin ile İsrail arasında, Kudüs dahil bütün meselelerin nihai çözümünü ele alan güvenilir bir siyasi sürecin yeniden başlatılması için çaba sarf etmeye davet etti.

Avustralya Başbakanı Morrison bugün yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda "kendisinin ve hükümetinin açık görüşlü" olduğunu söylemişti.

Bu konuda kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini dile getiren Başbakan Morrison, "Sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı bekleyemezsiniz. Bu konuda Avustralya'nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından dönemin Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Washington'un kararını takip etmeyeceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından, yeni büyükelçilik binası 14 Mayısta yapılan resmi törenle açılmıştı. ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının ardından, Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs’e taşımıştı.

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt Avustralya Kudüs Scott Morrison

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