KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Tel Aviv'deki Avustralya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki açıklamalarının barış sürecine hizmet etmediğini belirtti.

Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya Başbakanı Morrison'un açıklamalarına ilişkin "Talihsiz ve barış sürecine hizmet etmiyor." ifadelerini kullandı.

Morrison'un söz konusu tutumunu gözden geçirmesini ve ülkesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve uluslararası kanunlarla çelişen bir konuma sokan çizgide ilerlememesini umduğunu dile getiren Ebu Gayt, şunları kaydetti:

"Bu adım Avustralya'nın deklare ettiği iki devletli çözüme olan bağlılığıyla çeliştiği gibi Arap ve İslam ülkeleri ile ilişkilerini de kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler."

Açıklamasında Ebu Gayt, "Kudüs işgal edilmiş bir topraktır. Herhangi bir devletin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması bu gerçeği değiştirmez. Şehrin hukuki veya tarihi statüsüne dokunmak, iki devletli çözüm vizyonuna hizmet etmez." ifadelerine yer verdi.