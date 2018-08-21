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Arap Birliğinden BM'ye Mescid-i Aksa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 21:56 | Son Güncelleme

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Filistin Bölümü Başkanı Said Ebu Ali: "BM, İsrail'in Aksa'ya yönelik geniş çaplı ihlallerini ciddi şekilde ele almalı ve Aksa'nın tarihi statüsünü değiştirme girişimlerinin durdurulması için acilen müdahalede bulunmalı"

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri karşısında sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Filistin Bölümü Başkanı Said Ebu Ali, Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesinin 49'uncu yılı münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Ali, açıklamasında "Aksa'nın kundaklanması olayının, işgalci İsrail makamlarının gözleri önünde radikal siyonist çete mensubu tarafından işlenen menfur bir suç" olduğunu belirtti.

O günden bu yana Mescid-i Aksa'nın kutsal değerlerinin, Yahudi yerleşimciler ve radikal siyonist örgütlerin çirkinlikleriyle her gün ihlal edildiğini vurgulayan Ebu Ali, şu ifadeleri kullandı:

"BM, İsrail'in Aksa'ya yönelik geniş çaplı ihlallerini ciddi şekilde ele almalı ve Aksa'nın tarihi statüsünü değiştirme girişimlerinin durdurulması için acilen müdahalede bulunmalı."

Fanatik bir Yahudi tarafından 21 Ağustos 1969 yılında Mescid-i Aksa'ya kundaklama girişiminde bulunulmuş ve çıkan büyük yangında, birçok tarihi eserin yanında Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'e getirttiği ''ahşap minber'' de tahrip olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
aksa Arap Birliği BM

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