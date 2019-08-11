Arap Birliği'nden İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına tepki

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talebinde bulunmuştu.

Söz konusu olayın, bayram namazı için hazırlıkların yapıldığı mübarek günlerde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, bölgede tehlikeli şekilde tansiyonun yükselmesinin sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu vurgulandı.

Arap Birliği tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerin talimatıyla meydana gelen olay, İsrail'in Yahudilerin Harem-i Şerif'teki varlığını normalleştirme ve İslam varlığını da daraltmayı hedefleyen siyasetini yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinli yaralanmış, 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

