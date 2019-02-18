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Arap Birliği'nden İsrail'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneğin büyük bölümünü kesmesi Arap Birliği tarafından kınandı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmını kesmesine tepki gösterdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesi kararı şiddetle kınandı.

Bu kararın Filistin halkının paraları ve kaynaklarının yağmalanması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Alınan bu karar, Birleşmiş Milletler'e bağlı ilgili kuruluşların, İsrail'in bu yeni düşmanlığının karşısında ciddi bir şekilde durmasını gerektiren, uluslararası yükümlülüklerin apaçık ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail güvenlik kabinesi, dün, Filistinli tutuklular ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onaylamıştı.

İsrail'in Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 190 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

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