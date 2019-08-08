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Arap Birliği’nden İsrail’in 2 bin 300 yeni konut inşasına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

Arap Birliği, İsrail’in Batı Şeria’da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.Arap Birliği, İsrail’in Batı Şeria’daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300’den fazla yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı.

Arap Birliği, İsrail’in Batı Şeria’da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.
Arap Birliği, İsrail’in Batı Şeria’daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300’den fazla yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı. Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, "Bu uluslararası hukukun alenen ihlalidir” açıklamasını yaptı. ABD gözetiminde Filistinlilere karşı sürekli bir saldırganlık yapıldığını belirtti. İsrail, 1967’den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria’daki çeşitli yasa dışı yerleşimlerle Filistin halkının haklarını gasp etmeyi sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun, Batı Şeria’da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı açıklanmıştı.

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